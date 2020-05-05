OSMANİYE Ara yol açılmayınca Hatay sınırına gelen sürücüler geri döndü
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OSMANİYE Ara yol açılmayınca Hatay sınırına gelen sürücüler geri döndü

OSMANİYE Ara yol açılmayınca Hatay sınırına gelen sürücüler geri döndü
05.05.2020 15:30 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:35

Ara yol açılmayınca Hatay sınırına gelen sürücüler geri döndüHATAY'ın Erzin ilçesini Osmaniye'ye bağlayan ara yolun, ulaşıma açıldığını düşünen sürücüler, yolun kapalı olduğunu görünce geri dönmek zorunda kaldı.

Ara yol açılmayınca Hatay sınırına gelen sürücüler geri döndü

HATAY'ın Erzin ilçesini Osmaniye'ye bağlayan ara yolun, ulaşıma açıldığını düşünen sürücüler, yolun kapalı olduğunu görünce geri dönmek zorunda kaldı.

Osmaniye ile Hatay'ı birbirine bağlayan Akyar-Erzin yolu, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler neticesinde, 3 Nisan Cuma günü saat 24.00'te kente giriş ve çıkışların engellenmesi amacıyla toprak dökülerek kapatıldı. Şehirler arası ulaşım kısıtlamasının Hatay'da kaldırılması üzerine Osmaniye'den kente giriş yapmak isteyenler, toprakla kapalı yolun açılmamış olmasına tepki gösterdi. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce ilçe sınırındaki Akyar köyü girişinde oluşturulan uygulama noktasının ise kaldırıldığı görüldü.

Bir taksi sürücüsü, Erzin ilçesinden bir yolcusunu almak için geldiğini ancak yolun kapalı olmasından dolayı yolcusunu alamadığını söyledi. Hatay'a şehirler arası seyahat yasağının kalktığı düşüncesiyle yolu kısaltmak için Akyar-Erzin ara yolunu kullanmak istediğini söyleyen sürücü, "Normalde 'yasaklar kalkktı ve açıldı' diye geldik. Ama hala bu yol açılmamış daha. Şu anda vatandaşlar kapalı olduğu için yürüyerek geliyor. Çünkü bu yol Erzin'e giden en kısa ve tek yol şu anda" diye konuştu.

Bir sürücü ise yolun kapalı olduğunu görünce, "Mecburen geri döneceğiz" diyerek aracına bindi. Birçok sürücü kilometrelerce yol geldiklerini söyleyip, yolun halen kapalı olmasına tepki gösterdi.

OSMANİYE Ara yol açılmayınca Hatay sınırına gelen sürücüler geri döndü

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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