Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş için kuvvetli yağış uyarısı
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Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş için kuvvetli yağış uyarısı

Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş için kuvvetli yağış uyarısı
19.06.2020 12:23 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:05

Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Osmaniye il geneli, Adana'nın kuzey ve doğusu (Pozantı, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli, Aladağ, Karaisalı, Kozan, Çukurova, İmamoğlu, Ceyhan, Yumurtalık) ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde (Andırın, Göksun) gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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