Osmangazili rekortmen başarıya doymuyor
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Osmangazili rekortmen başarıya doymuyor

Osmangazili rekortmen başarıya doymuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Osmangazi Belediyespor'un yeni rekortmeni Enes Çankaya, Balkan U20 Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Osmangazi Belediyespor'un yeni rekortmeni Enes Çankaya, Balkan U20 Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Son dönemde aldığı derecelerle büyük bir çıkış yakalayan Osmangazili sporcu Enes Çankaya, bu yıl İstanbul'da 51'ncisi düzenlenen Balkan U20 Atletizm Şampiyonası'nda boy gösterdi. Disk atma kategorisinin yeni rekortmeni, rakipleri karşısında 55.23'lük atış yaparak ikincilik başarısı elde etti. Büyük mutluluk yaşayan genç sporcu, gelecek müsabakalarda iddiasını koruyacağını söyledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sporcu ve antrenörünü tebrik ederek başarılar diledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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