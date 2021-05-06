Osmangazili raket Avrupa Şampiyonası'nda

Osmangazi Belediyespor'un başarılı raketi Emir Vatansever, Antalya'da düzenlenen Milli Takım kampında 14'ncü İşitme Engelliler Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Osmangazi Belediyespor'un başarılı raketi Emir Vatansever, Antalya'da düzenlenen Milli Takım kampında 14'ncü İşitme Engelliler Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdüren Emir Vatansever, Haziran ayında Yunanistan'da düzenlenecek İşitme Engelliler Avrupa Şampiyonası'na damga vurmak istiyor. Şampiyona öncesi Milli Takım kampına katılan genç raket, antrenörü Nazif Cesur eşliğinde kondisyon ağırlıklı antrenmanlar gerçekleştiriyor. Elde ettiği derecelerle kısa zamanda Osmangazi'nin gururu olmayı başaran Vatansever, müsabakadan altın madalya ile dönmeyi hedefliyor.

Spora ve sporcuya yaptıkları yatırımlarla ulusal ve uluslararası alanda birçok önemli başarıya imza attıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Sporcumuz Emir Vatansever, yıl içerisinde kazandığı çeşitli zaferler ile bizlere büyük gurur yaşattı. Şimdi de başarılarına bir yenisini daha ekleyerek, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazandı. Gelecek için oldukça umutlu olduğumuz yıldızımız, inşallah ülkemize şampiyonluk sevinci yaşatacak. Başarılar diliyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı