Osmangazili minikler Peygamber Efendimizi andılar

03.03.2020 10:13 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:17

Peygamber Efendimizi anmak ve İslam dinini anlamak amacıyla düzenlenen 'Sevgili Peygamberim' programına; Özel Osmangazi Okulları Yönetim Kurulu Üyeleri, Osmangazi Okulları Özlüce Kampüsü Okul Müdürü Ömür Çolpan, eğitim liderleri ile çok sayıda veli katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda; öğrenciler drama gösterileri, şiirler ve ilahilerle programa katılan velilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Öğrencilerin hazırladıkları oratoryo gösterileri ve Hadis-i Şerifleri ezbere okumaları ailelerin duygu dolu anlar yaşamasına sebep oldu.

Şehitler unutulmadı…

Programda bir selamlama konuşması yapan Osmangazi Okulları Özlüce Kampüsü Okul Müdürü Ömür Çolpan, "Mübarek üç aylara girdik, kandillerimizi icra ediyoruz. Öğrencilerimiz, her yıl olduğu gibi, mübarek üç aylar vesilesiyle, 'Sevgili Peygamberim' gecesi düzenlediler. Bu program için iyi bir hazırlık dönemi geçirdiler ve çok emek harcadılar. Bu anlamlı gecede, öğrencilerimizi yalnız bırakmayan sizlere teşekkür ediyorum. Programın hazırlanmasında emek harcayan öğretmenlerimize, öğrencilerimize, teknik personelimize ve yöneticilerimize tek tek teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesileyle, geçtiğimiz günlerde hain saldırı sonucu hayatını kaybedip, şehadet şerbeti içmiş vatan evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Öğrencilerimizin okumuş oldukları hatimlerin sevaplarını şehitlerimize hediye ettik. Umarız ki bu süreci en kısa zamanda atlatırız. Bizim dualarımız Mehmetçiğimizle beraberdir." dedi.

Kaynak: Bültenler