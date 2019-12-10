Osmangazili Kulaçtan Bronz Madalya
Haberler » Güncel » Osmangazili Kulaçtan Bronz Madalya - Haber

Osmangazili Kulaçtan Bronz Madalya

Osmangazi Belediyespor Yüzme Takımı sporcularından Metehan Uludağ, 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Finali'nde bronz madalyanın sahibi oldu.

10.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:56
Osmangazili Kulaçtan Bronz Madalya

Yüzme Federasyonu (TYF) tarafından Ankara Etlik Olimpik Yüzme Havuzu ve Merkezi'nde düzenlenen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Finali, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. 212 kulüpten toplam bin 256 sporcunun boy gösterdiği yarışlarda Belediyespor'un başarılı kulacı göz doldurdu. Dört gün boyunca devam eden finallerde rakipleri karşısında üstün performans sergileyen Metehan , 50 metre serbest kategorisinde 34.71 derecesiyle, 200 metre karışık kategorisinde de 03:07.02 derecesiyle A1 barajını geçerek bronz madalyanın sahibi oldu. Yarışları madalya ile taçlandırmanın mutluluğunu yaşayan Uludağ, gelecek müsabakalarda iddiasını koruyacağını belirtti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Bursa'yı başarıyla temsil eden sporcu ve antrenörünü tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Kaynak: Bültenler
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler