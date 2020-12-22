Osmangazili kulaçlardan çifte başarı
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Osmangazili kulaçlardan çifte başarı

22.12.2020 14:40 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:45
Osmangazili kulaçlardan çifte başarı

Osmangazi Belediyespor Yüzme Takımı sporcuları, Türkiye Kulüpler Arası Küçükler Yüzme Müsabakalarında üstün performans sergileyerek altın ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Osmangazi Belediyespor Yüzme Takımı sporcuları, Türkiye Kulüpler Arası Küçükler Yüzme Müsabakalarında üstün performans sergileyerek altın ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Osmangazi Belediyespor Yüzme Takımı sporcuları, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Arası Küçükler Yüzme Müsabakalarında göz doldurdu. 25 kulüpten toplam 119 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği yarışlarda Osmangazili Mert Çivicioğlu, 50 metre kurbağalamada birinci, 100 metre kurbağalamada ikinci oldu. Rakipleri karşısında iddialı bir yarış ortaya koyan Eren Gökgöz ise 200 metre serbestte birincilik kürsüsüne çıktı. Çifte başarıya imza atan genç kulaçlar, gelecek müsabakalarda başarılarını sürdüreceklerini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarını tedbirli bir şekilde sürdüren sporcuları tebrik eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sporda altyapı yatırımlarının meyvelerini aldıklarını ifade etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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