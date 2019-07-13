Osmangazili kadınların güç birliği

Merinos Tren İstasyonu'nda gerçekleştirilen tanışma toplantısında kadınların sıkıntılarını ve taleplerini dinleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, muhtarlar ile meclis üyelerinin vatandaşla belediye arasında köprü olduğunu belirtti. Mahallelerde yaşanan sorunları hızlı çözmek adına fikir alışverişinde bulunduklarını ifade eden Başkan Dündar, "Bizim kültürümüzde, inancımızda kadın en önemli unsurdur. Ailenin temeli ve evi her anlamda yöneten kadındır. Bu anlamda kadın yöneticilerimizin her seçimde artış göstermesi bizleri mutlu ediyor. Bölgede yaşayan vatandaşların beklentilerini karşılamak adına muhtar ve meclis üyelerimizle ortak hareket ediyoruz. İnşallah yeni dönemde birçok yeni projeyi birlikte hayata geçireceğiz" dedi.

Yerelde olduğu kadar uluslararası alanda da örnek bir belediye olduklarını ifade eden Başkan Dündar, özellikle kadınların toplumda güçlü bir şekilde yer almaları için mesleki ve sosyal çalışmaları arttırarak sürdüreceklerini söyledi.

Kaynak: Bültenler