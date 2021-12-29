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Osmangazili judoculardan bronz madalya

Osmangazili judoculardan bronz madalya
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Osmangazi Belediyespor Judo Takımı sporcuları, Ankara'da düzenlenen Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'ndan madalya ile döndü.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyespor Judo Takımı sporcuları, Ankara'da düzenlenen Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'ndan madalya ile döndü.

Türkiye Judo Federasyonu ev sahipliğinde gerçekleşen Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. 52 ilden toplam 574 sporcunun katıldığı müsabakada Osmangazili judocular göz doldurdu. Kendi sıkletlerinde rakipleri karşısında ter döken Damla Çalışkan, Abdülaziz Kara ve Eren Aksoy üçüncülük kürsüsüne çıktı. Bronz madalyanın sahibi olan Osmangazili sporcular, ayrıca ocak ayında Antalya'da yapılacak Milli Takım kampına katılmaya hak kazandı.

Sporcuların olimpiyatlar için önemli bir adım attığını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sporcu ve antrenörlerini başarılarından dolayı tebrik etti. - BURSA

Osmangazili judoculardan bronz madalya

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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