Osmangazili Judoculara Motivasyon Eğitimi

21.10.2019 13:48

Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen eğitimde genç judocular, beynin olumlu yönetimi, değişimlere açık olma ve stresle başa çıkma konuları hakkında bilgilendirildi. Grup terapisi, beyin fırtınası ve soru cevap tekniğiyle gerçekleştirilen sunumda sporcular, aynı zamanda keyifli bir gün geçirdi. Yaklaşık iki saat süren eğitim boyunca sporcunun müsabaka ya da yaşamında dikkatini dağıtan etmenlerle başa çıkmayı öğrenmesi gerektiğini vurgulayan psikolog Güler Güleç, "Çocuklarımızı tüm işleri saygı çerçevesinde yapmaları, disiplini bozmamaları, özgüveni kuvvetli ve azimli bir birey olmaları yönünde aşıladık. Ergenlik döneminde kendi karakterlerini analiz etmeyi öğrenmeleri konusunda yol gösterdik. Oldukça fayda sağladığına inandığım eğitimlerimizi, önümüzdeki günlerde diğer branşlarla aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

"SPORCULARIMIZA DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞIZ"

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, artan sporcu sayısı ve yenilikleriyle Osmangazi Belediyespor'un her yıl kendini geliştirerek hedeflerini yükseltmeye devam ettiğini belirterek, "Osmangazi Belediyespor,judo akademi programıyla geleceğin sporcularını yetiştiriyor. Fiziksel antrenmanlarının yanı sıra motivasyona dayalı çalışmalarda gerçekleştiren genç yıldızlarımız, yıl içerisinde çeşitli eğitimlere katılıyor. Sporcularımızın ruhsal yönden sağlıklı bireyler olmaları bizim için her şeyden önemli. İnşallah, bizler sporcularımıza destek vermeye, onlar da ülkemize madalya kazandırmaya devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler