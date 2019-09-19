Osmangazili judocu Balkanlar'da nefes kesecek

19.09.2019 17:29

Osmangazi Belediyespor'un Judo Takımı sporcularından Elif Yapıcı, Ümitler Balkan Judo Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak.



Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenecek Ümitler Balkan Judo Şampiyonası, 21 Eylül'de başlayacak. Osmangazi Belediyespor'un başarılı sporcusu Elif Yapıcı'nın da yer alacağı şampiyona, kıyasıya mücadelelere sahne olacak. Yunanistan, Bulgaristan, Romanya gibi Balkan ülkelerinden yaklaşık 200 sporcunun mücadele edeceği şampiyonada Osmangazili genç yıldız, 48 kilogramda madalya kovalayacak. Ulusalda gösterdiği başarıyı uluslararası şampiyonalara da taşımak istediğini belirten Yapıcı, hedefinin altın madalya olduğunu söyledi.



Spora ve sporcuya yaptıkları yatırımlarla Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında önemli başarılara imza attan sporcular yetişmesini sağladıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Alt yapımızda yetişen sporcumuz Elif Yapıcı, genç yaşında Türkiye'de önemli başarılara imza attı. Şimdi de Balkanlar'da ülkemizi temsil edecek. Gelecek adına oldukça umutlu olduğumuz yıldızımızın ülkemize ve Osmangazi'mize şampiyonluk sevinci yaşatacağına yürekten inanıyor, kendisine başarılar diliyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA