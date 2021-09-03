Osmangazili ikizler turnuvaya damga vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmangazili ikizler turnuvaya damga vurdu

Osmangazili ikizler turnuvaya damga vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Savunma amaçlı başladıkları tekvandoda farklı kilolarda mücadele eden Osmangazi Belediyespor'un çift yumurta ikizleri Melike ve Mihriban Ağralı, 30 Ağustos Zafer Kupası'na damga vurdu.

Savunma amaçlı başladıkları tekvandoda farklı kilolarda mücadele eden Osmangazi Belediyespor'un çift yumurta ikizleri Melike ve Mihriban Ağralı, 30 Ağustos Zafer Kupası'na damga vurdu.

Osmangazi Belediyespor Tekvando Takımı sporcuları, 30 Ağustos Zafer Kupası'nda göz doldurdu. Yaklaşık 200 sporcunun mücadele ettiği müsabakada kıyasıya mücadeleler yaşanırken, 63 ile +68 kilogramda tatamiye çıkan Melike ve Mihriban Ağralı rakipleri karşısında gösterdikleri üstün performansla birinci oldu. Takım arkadaşlarının başarısını 52 kilogramda sürdüren Şevval Melek Kambur ise üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Büyük mutluluk yaşayan genç yıldızların gelecek müsabakalarda iddialarını koruyacaklarına inandığını söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sporcu ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Tanju Özcan Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Sultan Alparslan
Magazin Müge Anlı Gülben Ergen Ferhan Şensoy Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Öztürk Mesut Özil Şenol Güneş Burak Yılmaz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Osmangazili ikizler turnuvaya damga vurdu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 12:56:26. #1.16#

title