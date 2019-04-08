Osmangazili Hentbolcuların Galibiyet Coşkusu

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin 20. hafta mücadelesinde Samsun Gençlik Spor Kulübü'nü evinde ağırlayan Osmangazi Belediyespor, önemli bir galibiyete imza attı. Dikkaldırım Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım arka arkaya sayılar bulurken, devrenin sonlarına doğru savunmadaki direncini arttıran Osmangazili sultanlar, 13-8 üstünlük sağladı. Okan Erkan Yurt ve Abdullah Özdeniz ikilisinin yönettiği maçın ikinci yarısında hem savunma hem hücumda her şeyini ortaya koyan Osmangazili hentbolcular, karşılaşmayı 38-29'luk skorla önde bitirdi.

Osmangazi Belediyespor Hentbol Takımı Başantrenörü Nedzad Masic, "Bu sezon oynamış olduğumuz karşılaşmalarda üstün performanslar sergilememize rağmen talihsizlikler yaşadık. Fakat Süper Gençler Ligi'nden gelen puanlar ve Samsun galibiyetiyle önümüzdeki yıl Süper Lig'i garantiledik. Bu coşkuyu bizlerden desteğini esirgemeyen, üçüncü kez göreve seçilen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a armağan ediyoruz. İnşallah sporcularım ile birlikte başkanımızın ustalık döneminde önemli başarılara imza atacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler