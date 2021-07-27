Osmangazili Berkay'ın hedefi 2024 Paris Olimpiyatları
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Osmangazili Berkay'ın hedefi 2024 Paris Olimpiyatları

Osmangazili Berkay'ın hedefi 2024 Paris Olimpiyatları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Osmangazi Belediyespor'un badmintondaki başarılı raketi Berkay Çiçen'in hedefi 2024 Olimpiyat Oyunları.

Osmangazi Belediyespor'un badmintondaki başarılı raketi Berkay Çiçen'in hedefi 2024 Olimpiyat Oyunları. Ankara'da gerçekleştirilen Milli Takım seçmeleri grup müsabakalarında bütün rakiplerini yenerek büyük başarıya imza atan Çiçen, "Hedefim, Türkiye'nin tek erkeklerde olimpiyata giden ilk erkek badminton sporcusu olmak" dedi.

Osmangazi Belediyespor alt yapısından yetişen ve bugüne kadar katıldığı bütün yaş kategorilerinde elde ettiği derecelerle, Türkiye'nin erkekler badminton sporundaki parlayan yıldızı olan Berkay Çiçen, gözünü 2024 Olimpiyatları'na dikti. 13 yıldır Osmangazi Belediyespor Kulübü adına mücadele eden genç raket, "Bugüne kadar katıldığım her yaş kategorisinde Türkiye derecelerim var. Ayrıca Avrupa ve Dünya şampiyonalarına katıldım. En son yapılan Büyükler Türkiye Şampiyonasında derece yaparak kürsüdeki en genç sporcu oldum" dedi.

Ankara'da yapılan ve Türkiye'nin en iyi 23 badmintoncusunun katıldığı 2024 Paris Olimpiyatları Milli Takım Seçmeleri grup müsabakalarında bütün rakiplerini yenen Berkay Çiçen, final grubunda ise rakibime 2-1 yenilerek 2. oldu. Elde ettiği başarılarla göz dolduran Çiçen, "Hedefim 2024 Olimpiyatları. Bunun için çalışıyorum. Yakın zamanda Yunanistan ve Bulgaristan'da yapılacak olan turnuvalara katılacağım. Hedefim bu turnuvalarda derece yaparak, Türkiye tarihinde tek erkeklerde olimpiyata giden ilk erkek sporcu olmak" ifadelerini kullandı.

Badminton Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen seçmelerde başarılı maçlar yaparak Milli Takıma seçilen Berkay Çiçen'i tebrik eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da,"Spora ve sporcuya yaptığımız yatırımların ödülü, kazanılan başarılar. Berkay da bizim alt yapımızdan yetişen bir evladımız. Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında elde ettiği başarılarla bizi gururlandırdı. Kendisine hedef olarak 2024 Olimpiyatları'nı seçti. İnşallah bu hedefine de ulaşacak. Ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirecek. Biz, kendisine ve hocalarına güveniyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Osmangazili Berkay'ın hedefi 2024 Paris Olimpiyatları
Osmangazili Berkay'ın hedefi 2024 Paris Olimpiyatları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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