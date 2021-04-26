Osmangazili atletten tarihi başarı
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Osmangazili atletten tarihi başarı

Osmangazili atletten tarihi başarı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcularından Enes Çankaya, Mersin'de düzenlenen Olimpik Deneme Yarışması'nda tarihi bir başarıya imza attı.

Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcularından Enes Çankaya, Mersin'de düzenlenen Olimpik Deneme Yarışması'nda tarihi bir başarıya imza attı. Genç sporcu, disk atma kategorisinde 14 yıldır Fatih Şener'e ait olan rekorun yeni sahibi oldu.

Osmangazi Belediyespor'un başarılı atleti Enes Çankaya, Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde gerçekleşen Olimpik Deneme Yarışması'nda göz doldurdu. Rakipleri karşısında üstün performans sergileyen Çankaya, disk atma kategorisinde 57.52'lik atış yaparak U20 Türkiye rekoru kırdı. Genç sporcu, aynı zamanda elde ettiği dereceyle Avrupa ve Dünya Gençler Şampiyonası'nın barajlarını geçmeye hak kazandı.

Büyük mutluluk yaşayan Enes Çankaya, desteklerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti. Başkan Dündar ise sporcu ve antrenörünü tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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