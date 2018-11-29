Osmangazili Atletlerin Şampiyonluk Coşkusu

Uludağ Rotary Kulübü tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen Okullar Arası Kros Şampiyonası, Botanik Park'ta gerçekleşti. Renkli görüntülere sahne olan müsabakaya 31 okuldan yaklaşık 250 sporcu katıldı.

İnegöl Spor Lisesi adına kıyasıya mücadele eden Osmangazili 12 atlet, kızlarda 3000 metre kategorisinde pistte fırtına estirdi. Bunun yanı sıra erkekler 5000 metre kategorisinde ter döken Osmangazi Belediyespor, rakiplerini tek tek yenerek takım halinde birincilik kürsüsüne çıktı. Son dönemde elde ettikleri dereceler ile atletizm branşında büyük bir ivme yakalayan başarılı sporcular, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.