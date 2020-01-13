Osmangazili Atletlerden Çifte Başarı
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Osmangazili Atletlerden Çifte Başarı

Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcuları, Liselerarası Kros Bölge Şampiyonası'nda gösterdikleri üstün performansla müsabakaya damga vurdu.

13.01.2020 17:43 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:48
Osmangazili Atletlerden Çifte Başarı

Atletizm Federasyonu'nun (TAF) 2020 yılı faaliyet programında yer alan Liselerarası Kros Bölge Şampiyonası, 'de düzenlendi. İnegöl Lisesi adına boy gösteren Belediyespor'un başarılı atletleri şampiyonada kıyasıya mücadele etti. 20 takımdan yaklaşık 200 sporcunun ter döktüğü müsabakada rakipleri karşısında üstün performans sergileyen Osmangazili sporcular; erkekler kategorisinde takım halinde birinci, kızlar kategorisinde ise ikinci oldu. Bunun yanı sıra ferdi olarak boy gösteren genç atlet Berkay Budak, üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Madalya coşkusu yaşayan Osmangazili sporcular, Şubat ayında Osmaniye'de gerçekleşecek Okullar Arası Türkiye Finalleri'nde yarışmaya hak kazandı.

Kaynak: Bültenler
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