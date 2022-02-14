Osmangazili atletler göz doldurdu

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi tarafından Türk sporuna kazandırılan uluslararası standartlardaki Osmangazi Atletizm Salonu, Türkiye U16 Salon Şampiyonası'na kapılarını açtı.

Bursa'nın yüz akı projelerinden biri olarak hizmet vermeye başlayan Osmangazi Atletizm Salonu, ilk büyük organizasyonuna ev sahipliği yaptı. 73 metre çatı açıklığı ile Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise en önemli atletizm salonu olma özelliği taşıyan dev tesis, Türkiye U16 Salon Şampiyonası'nda yaklaşık 500 sporcuyu ağırladı.

2007 ve 2008 doğumlu atletlerin yarıştığı müsabakada kıyasıya mücadeleler yaşanırken; Osmangazili sporculardan Reyyan Hasan 60 metre ve 60 metre engelli kategorisinde birincilik, Muhammed Emin Koparan üçüncülük kürsüsüne çıktı. Bunun yanı sıra uzun atlamada Kenan Taç birinci, yüksek atlamada Samet Demir ile gülle atmada Ahmet Efe Yılmaz da üçüncü oldu.

Dev tesiste yeni rekorlar kırılacağını söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, genç sporcu ve antrenörlerini yürekten kutladı. - BURSA