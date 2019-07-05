Osmangazi yollarına makyaj

Osmangazi Belediyesi, 2019 yılının ilk altı ayında 25 mahallede 20 kilometrelik asfaltlama çalışması yaptı. İlçe genelindeki asfalt yenileme ve yama çalışmaları için toplam 55 bin ton asfalt kullanıldı.

Osmangazi Belediyesi, asfaltlama çalışmaları ile ilçedeki eskiyen ve bozulan yolları yeniliyor. Belediye ekipleri, 2019 yılının ilk altı ayında yaklaşık 20 kilometre yolu sıcak asfaltla kaplarken, toplam 55 bin ton asfalt kullanıldı. 25 mahalledeki cadde ve sokaklarda gerçekleştirilen asfalt kaplama çalışmaları için toplam 25 bin ton sıcak asfalt döken ekipler, muhtelif sokaklarda yapılan asfalt yama çalışmaları için de 30 bin ton asfalt kullandı. Özellikle, Demirtaş, Geçit, Alacahırka, Maksem, Demirkapı, Akpınar, Hamitler ve İvazpaşa mahallelerinde asfaltlama çalışması yapılırken, yıl sonuna kadar bozuk olan bütün yolların asfaltlanması hedefleniyor. Osmangazi Belediyesi, ayrıca yılın ilk 6 ayında 4 kilometrelik alanda freze çalışması gerçekleştirdi. Freze ile kazınan yollar sıcak asfalt ile kaplandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşların ulaşım konusunda sıkıntı yaşamamaları adına asfaltlama çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirterek, "Sokak ve caddelerimizin daha güzel ve ulaşılabilir olması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Asfaltlama çalışmalarımıza yaz aylarının yanı sıra kış aylarında da devam ediyoruz. Ekiplerimiz, ilçe genelinde belirlenen programlar dahilinde cadde ve sokaklardaki asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Osmangazi'de en ufak asfalt sorunu kalmayana dek çalışmalarımızı fedakar bir şekilde sürdüreceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA