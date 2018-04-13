Osmangazi, Yıldırım ve Mustafakemalpaşa'da Su Kesintisi

Bursa'nın Osmangazi, Yıldırım ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde, su kesintisi yapılacak.

BUSKİ tarafından Osmangazi, Yıldırım ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde 16-19 Nisan tarihleri arasında su kesintisi yapılacak. Osmangazi İlçesi Gaziakdemir Mahallesi'nde bulunan Reşat Oyal Kültürparkı ve civarında 17 Nisan Salı günü 09.00 ile 21.00 saatleri arasında ve Hüdavendigar Mahallesi'nde de Mihraplı Parkı ve civarında 19 Nisan Perşembe günü, 09.00 ile 21.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Yıldırım İlçesi'nde de Duaçınar Mahallesi, Anadolu Mahallesi'nin 1. Derin Sokak ve 3. Bahçe Sokak ile Duaçınar Mahallesi'nin arasında kalan bölgesi, Kazım Karabekir Mahallesi'nin 1. Kısmet Sokak, Kaplıca Sokak ve 2. Kudret Sokak'ın güneyinde kalan bölgesi, Vatan Mahallesi'nde 10. Bülbül Sokak ve 2. Bilir Sokak civarı, Yunusemre Mahallesi'nde Köklü Caddesi'ne yakın kesimlerde ve civarında 18 Nisan Çarşamba günü 09.00 ile 21.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Mustafakemalpaşa İlçesi Adalet, Atariye, Atatürk, Barış, Cumhuriyet, Çırpan, Dere, Fevzidede, Hamidiye, Hamzabey, Lalaşahin, Orta, Selimiye, Şerefiye, Şevketiye, Şeyhmüftü, Viraca, Yenidere, Yunusemre, Yüzbaşısabribey ve Züferbey Mahallesi ve civarında 16 Nisan Pazartesi günü 08.00 ile 23.30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. - BURSA