Osmangazi yeni yollarla gelişiyor

Osmangazi Belediyesi, ilçenin ulaşım alt yapısına yönelik yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Yunuseli Mahallesi Çamlık Caddesi ile Çınar Caddesi, açılan 110 metrelik imar yolu ile birbirine bağlandı.

Osmangazi'de araç ve yaya trafiğine yönelik mevcut yollarda yürütülen alt ve üst yapı iyileştirme çalışmaları haricinde yeni imar yolları açılıyor. Trafik meselesini ortadan kaldırmak için çalışmalar devam ediyor. Pandeminin sebep olduğu sıkıntılı sürece rağmen 2020 yılında gerçekleştirilen çalışmalarla, 12 mahallede çıkmaz sokaklar yaya ve araç trafiğine açılarak 350 metre yol kazandırıldı.

Ulaşım konusunda Bursa'da çok ciddi yatırımlara imza attıklarına dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Yunuseli Mahallesi Çamlık Caddesi ile Çınar Caddesi, açtığımız 7 metre genişliğinde, 110 metre uzunluğundaki yeni imar yolu ile birbirine bağlandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarımızla, sadece Osmangazi değil Bursa'nın trafiğini rahatlatan çözümler üretiyoruz. Artan nüfusa oranla her yıl yaptığımız planlamalar çerçevesinde ilçemize yeni yollar kazandırıyoruz. Ekiplerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde 2020 yılında 11 kilometre yeni imar yolu kazandırdık. Sadece açmakla kalmayıp, bir yandan da açtığımız yollarla ilgili alt ve üst yapı çalışmalarımızı da tamamlayarak, yaya ve araç trafiğini rahatlatıyoruz. Yeni imar yolları dışında, 2020 yılında, Ulu Mahalle, Selamet, Soğukkuyu, Elmasbahçeler ve Yunuseli gibi 14 farklı mahallemizde, çıkmaz sokakları açarak ulaşımı rahatlattık. Ulaşım alanındaki hizmetlerimiz aynı kararlılıkla devam edecek" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı