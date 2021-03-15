Osmangazi yeni yollarla gelişiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Osmangazi yeni yollarla gelişiyor

15.03.2021 14:29 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:57
Osmangazi yeni yollarla gelişiyor

Osmangazi Belediyesi, ilçenin ulaşım alt yapısına yönelik yatırımlarına aralıksız devam ediyor.

Osmangazi Belediyesi, ilçenin ulaşım alt yapısına yönelik yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Yunuseli Mahallesi Çamlık Caddesi ile Çınar Caddesi, açılan 110 metrelik imar yolu ile birbirine bağlandı.

Osmangazi'de araç ve yaya trafiğine yönelik mevcut yollarda yürütülen alt ve üst yapı iyileştirme çalışmaları haricinde yeni imar yolları açılıyor. Trafik meselesini ortadan kaldırmak için çalışmalar devam ediyor. Pandeminin sebep olduğu sıkıntılı sürece rağmen 2020 yılında gerçekleştirilen çalışmalarla, 12 mahallede çıkmaz sokaklar yaya ve araç trafiğine açılarak 350 metre yol kazandırıldı.

Ulaşım konusunda Bursa'da çok ciddi yatırımlara imza attıklarına dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Yunuseli Mahallesi Çamlık Caddesi ile Çınar Caddesi, açtığımız 7 metre genişliğinde, 110 metre uzunluğundaki yeni imar yolu ile birbirine bağlandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarımızla, sadece Osmangazi değil Bursa'nın trafiğini rahatlatan çözümler üretiyoruz. Artan nüfusa oranla her yıl yaptığımız planlamalar çerçevesinde ilçemize yeni yollar kazandırıyoruz. Ekiplerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde 2020 yılında 11 kilometre yeni imar yolu kazandırdık. Sadece açmakla kalmayıp, bir yandan da açtığımız yollarla ilgili alt ve üst yapı çalışmalarımızı da tamamlayarak, yaya ve araç trafiğini rahatlatıyoruz. Yeni imar yolları dışında, 2020 yılında, Ulu Mahalle, Selamet, Soğukkuyu, Elmasbahçeler ve Yunuseli gibi 14 farklı mahallemizde, çıkmaz sokakları açarak ulaşımı rahatlattık. Ulaşım alanındaki hizmetlerimiz aynı kararlılıkla devam edecek" diye konuştu. - BURSA

Osmangazi yeni yollarla gelişiyor
Osmangazi yeni yollarla gelişiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Akif Ersoy Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Ferhan Şensoy Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Bülent Uygun Halis Özkahya Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Osmangazi yeni yollarla gelişiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 15:27:53. #1.15#
title