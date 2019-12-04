Osmangazi'ye Özbek kardeş

04.12.2019 18:25 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:30

Osmangazi Belediyesi, Özbekistan'ın Buhara Belediyesi ile kardeş şehir olma kararı aldı.



Balkanlar'dan Orta Asya'ya, Kafkaslar'dan Orta Doğu'ya kadar birçok ülkeyle ilişkilerini güçlendiren Osmangazi Belediyesi, kardeş şehirlerine bir yenisini daha ekliyor. Özbekistan Buhara Ticaret ve Sanayi Odası Bölge Başkanı Vahob Kakhkhorov'un geçtiğimiz günlerde Osmangazi Belediyesi'ne yaptığı ziyarette gündeme gelen iki belediyenin kardeş olması düşüncesi, hazırlanan önerge ile Osmangazi Belediye Meclisi'nde görüşüldü. Osmangazi ve Buhara arasında sosyal, kültürel, ekonomik ilişkileri geliştirmek, gençlik grupları arasında karşılıklı kültürel ve sportif münasebetler düzenlemek maksadıyla kardeş şehir olunması teklifi, Osmangazi Belediyesi aralık ayı olağan meclis toplantısında oy birliğiyle kabul edildi. Mecliste alınan kardeş belediye olma kararının bakanlık tarafından onaylanmasının ardından Osmangazi Belediyesi ile Özbekistan'ın Buhara Belediyesi kardeş şehir olacak.



Osmanlı'nın kurulduğu yer olan Osmangazi'den Ortaya Asya'ya yeni bir kardeşlik köprüsü kuracaklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Tarih boyunca yetiştirdiği ilim ve fikir adamları, sanatçı ve alimleriyle bilinen, onların ardında bıraktığı eserlerle dünyada Türk-İslam mimarisinin zirveye ulaştığı şehirlerden olan Buhara, bir dönem İslam medeniyetinin merkeziydi. Dünyada kubbet-ül İslam (İslam'ın kubbeleri) unvanına sahip 3 şehirden biri olan Buhara, Türk-İslam medeniyetinde oldukça önemli bir yere sahip. Kurucu şehir Osmangazi olarak tarihi şehir Buhara ile ilişkilerimizi güçlendireceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA