Osmangazi'ye İki Anıt

- Osmangazi'ye iki anıt

Göç ve Yurt heykellerinin montajına başlandı

BURSA - Bursa'da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerine dikilecek 'Yurt' ve 'Göç' heykellerinin montajına başlandı.

Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın en önemli ulaşım akslarından biri olan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerine 'Yurt' ve 'Göç' heykelleri dikiyor. Heykellerin montajına başlandı. Bulvarın Yunuseli tarafındaki girişinde yer alan kavşak üzerine dikilecek olan Göç heykeli, 9 metre 44 santimetre sütun yüksekliğine sahip. Heykelin üzerinde bronzdan yapılmış leylekler yer alıyor. Bu leylekler Bursa'ya yapılan göçleri temsil ediyor. Yurt heykeli ise bulvarın Hamitler tarafındaki çıkışında bulunan kavşak üzerine monte edilecek. 7 metre 60 santimetre yüksekliğe sahip Yurt heykeli, bir kuş evi olarak tasarlandı. Heykelin üzerinde yer alan güvercin yuvası, Bursa'ya gelen göçmenlerin bu toprakları yurt edişini temsil ediyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, heykellerin montaj çalışmalarını inceledi. Heykeller hakkında bilgiler veren Başkan Dündar, "Belediye olarak Bursa'ya kazandırdığımız Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerine göç ve yurt temalı iki heykel dikiyoruz. Bursa, bir cazibe merkezi. Göç alan bir şehir. Biz de bu göçü anlatmak adına üzerinde göç eden leyleklerin yer aldığı bir eser hazırladık. Göç heykelinin montajı tamamlandı. Mermere cila işlemleri yapılıyor. Bir diğer heykelimiz olan Yurt heykeli ise Bursa'nın yurt edilişini temsil ediyor. Burası göç edilen bir şehir olmasına rağmen farklı coğrafyalardan gelen insanlar burayı yurt edinmiş. Biz de bu heykel ile Bursa'nın yurt edilişini anlatıyoruz. Bu iki anıt eser Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na estetik değer katacak" dedi.