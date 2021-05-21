Osmangazi'ye 5 bin metrekarelik yeni bir park

Osmangazi Belediyesi tarafından Demirtaş Dumlupınar Mahallesi'nde 5 bin metrekarelik alanda yapımına başlanan park mahalleye nefes aldıracak.

Osmangazi Belediyesi tarafından Demirtaş Dumlupınar Mahallesi'nde 5 bin metrekarelik alanda yapımına başlanan park mahalleye nefes aldıracak.

Osmangazi'de kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için önemli projelere imza atan Osmangazi Belediyesi, ilçeye yeni bir park daha kazandırıyor. Demirtaş Dumlupınar Mahallesi'nde toplam 5 bin metrekare alanda üzerinde inşa edilecek park için çalışmalar başladı. Mahalle sakinlerinin yeşil alan ve yaşam alanı ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacak olan parkın içerisinde çocuk oyun grupları, yürüyüş yolu, kamelyalar, fitness alanı ve otopark bulunacak. Mahalleye nefes aldıracak olan park, vatandaşların da bir araya gelmelerine imkan sağlayacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, parkın şantiye alanını gezerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Yeni Osmangazi'yi inşa ederken, tüm boş alanları değerlendirerek sosyal alan haline getirdiklerini ifade eden Başkan Dündar, "Sıkışık yapılaşma içerisinde nefes alan planlı bir Osmangazi oluşturmak için çalışıyoruz. Dumlupınar Mahallemiz yeni yapılaşmaların olduğu bir bölge. Yapılaşmalar tamamlanıp, altyapı çalışmaları bittikçe bölgeye parklar ve sosyal donatı alanları kazandırıyoruz. 5 bin metrekare alan üzerine inşa ettiğimiz park, mahallemize nefes aldıracak. Yakın zamanda inşaatını bitireceğimiz bu park, 7'den 70'e her yaştan insanımızın istifade edebileceği bir mekan olacak. Dumlupınar Mahallemize hayırlı olsun" dedi.

Demirtaş Dumlupınar Mahallesi Muhtarı Emin Topaloğlu da, yapılan yatırımların mahalleye önemli bir değer kattığına dikkat çekerek Başkan Mustafa Dündar'a teşekkürlerini sundu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı