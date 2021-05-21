Osmangazi'ye 5 bin metrekarelik yeni bir park
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Osmangazi'ye 5 bin metrekarelik yeni bir park

Osmangazi'ye 5 bin metrekarelik yeni bir park
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Osmangazi Belediyesi tarafından Demirtaş Dumlupınar Mahallesi'nde 5 bin metrekarelik alanda yapımına başlanan park mahalleye nefes aldıracak.

Osmangazi Belediyesi tarafından Demirtaş Dumlupınar Mahallesi'nde 5 bin metrekarelik alanda yapımına başlanan park mahalleye nefes aldıracak.

Osmangazi'de kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için önemli projelere imza atan Osmangazi Belediyesi, ilçeye yeni bir park daha kazandırıyor. Demirtaş Dumlupınar Mahallesi'nde toplam 5 bin metrekare alanda üzerinde inşa edilecek park için çalışmalar başladı. Mahalle sakinlerinin yeşil alan ve yaşam alanı ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacak olan parkın içerisinde çocuk oyun grupları, yürüyüş yolu, kamelyalar, fitness alanı ve otopark bulunacak. Mahalleye nefes aldıracak olan park, vatandaşların da bir araya gelmelerine imkan sağlayacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, parkın şantiye alanını gezerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Yeni Osmangazi'yi inşa ederken, tüm boş alanları değerlendirerek sosyal alan haline getirdiklerini ifade eden Başkan Dündar, "Sıkışık yapılaşma içerisinde nefes alan planlı bir Osmangazi oluşturmak için çalışıyoruz. Dumlupınar Mahallemiz yeni yapılaşmaların olduğu bir bölge. Yapılaşmalar tamamlanıp, altyapı çalışmaları bittikçe bölgeye parklar ve sosyal donatı alanları kazandırıyoruz. 5 bin metrekare alan üzerine inşa ettiğimiz park, mahallemize nefes aldıracak. Yakın zamanda inşaatını bitireceğimiz bu park, 7'den 70'e her yaştan insanımızın istifade edebileceği bir mekan olacak. Dumlupınar Mahallemize hayırlı olsun" dedi.

Demirtaş Dumlupınar Mahallesi Muhtarı Emin Topaloğlu da, yapılan yatırımların mahalleye önemli bir değer kattığına dikkat çekerek Başkan Mustafa Dündar'a teşekkürlerini sundu. - BURSA

Osmangazi'ye 5 bin metrekarelik yeni bir park
Osmangazi'ye 5 bin metrekarelik yeni bir park

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Volkan Bozkır Mustafa Şentop Mustafa Destici Mustafa Sarıgül Ahmet Davutoğlu
Magazin Beren Saat Deniz Çakır Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Osmangazi'ye 5 bin metrekarelik yeni bir park - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 17:02:15. #1.15#

title