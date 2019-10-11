Osmangazi ve Gürsu'da su kesintisi

Osmangazi ve Gürsu'da su kesintisi

Bursa'da su kesintisi yapılacak.

11.10.2019 17:56
Osmangazi ve Gürsu'da su kesintisi

Bursa'da su kesintisi yapılacak.


BUSKİ Müdürlüğü tarafından Osmangazi İlçesi Ovaakça/ Çeşmebaşı Mahallesi Alparslan Caddesi, Mevlana Caddesi ve otoyol arasında kalan bölge ile Ovaakça/ Çeşmebaşı Mahallesi Alparslan Caddesi üzerinde otoyol kısmında kalan bölge ile civarında 14 Ekim Pazartesi günü 08.00 - 18.00 saatleri arasında ve Gürsu İlçesi Zafer Mahallesi ve civarında da 14 Ekim Pazartesi günü, 09.00 - 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA

Kaynak: İHA
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