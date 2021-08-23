Osmangazi Spor Sahası'nda oynanan ayak tenisi müsabakaları 3 gün sürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmangazi Spor Sahası'nda oynanan ayak tenisi müsabakaları 3 gün sürdü

Osmangazi Spor Sahası'nda oynanan ayak tenisi müsabakaları 3 gün sürdü
Bültenler - Haberler | Güncel

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Ayak Tenisi İl Temsilciliği işbirliği ile düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvası sona erdi.

141 kişinin katılım sağladığı Ayak Tenisi Turnuvası'nda tek ve çift kategorilerinde 10-13 yaş arası ayrı yarışırken, 14 ve üzeri yaş grupları da kendi aralarında yarıştı. Turnuvanın kazananları; 10-13 yaş arası teklerde Enes Ertaş, çiftlerde Odunpazarı Spor Kulübü, 14 yaş ve üzeri teklerde Semih Sönmez, çiftlerde Eskişehir Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği oldu.20 Ağustos Cuma günü başlayan turnuva, 22 Ağustos günü düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Zeynep Gül Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tarkan Sibel Can Deniz Akkaya Fahriye Evcen
Spor Arda Turan Mesut Özil Burak Elmas Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Osmangazi Spor Sahası'nda oynanan ayak tenisi müsabakaları 3 gün sürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 16:00:08. #1.14#

title