Osmangazi Personelinin bowling heyecanı
Haberler » Güncel » Osmangazi Personelinin bowling heyecanı - Haber

Osmangazi Personelinin bowling heyecanı

Osmangazi Belediyesi, kurum içi iletişimi güçlendirmek ve personelin motivasyonunu artırmak adına 'Birimler Arası Bowling Turnuvası' düzenledi.

18.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:02
Osmangazi Personelinin bowling heyecanı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen bowling turnuvasına personelin ilgisi yoğun oldu. Belediye çalışanlarının iş stresini azaltarak, keyifli vakit geçirmeleri amacıyla organize edilen turnuvaya 5'er kişiden oluşan toplam 45 takım katılım sağladı.

Renkli görüntülere sahne olan turnuvanın ilk tur elemelerinde ortalama olarak en yüksek puanları alan 15 takım finale yükselmeye hak kazanacak. Turnuva, 20 Aralık Cuma günü yapılacak final karşılaşmaları ile sona erecek.

Kaynak: Bültenler
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler