Osmangazi parklarla nefes alıyor

15.01.2020 16:23 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:29

Osmangazi Belediyesi, 2019 yılında 15 yeni park yaparken, 11 parkı da baştan aşağı yeniledi. Belediye ekipleri yapmış oldukları yeşillendirme çalışmalar ile de ilçeye 26 bin metrekare de yeşil alan kazandırıldı.



Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın yeşiline yeşil katmaya devam ediyor. Parkları ve yeşil alanları ile örnek bir şehir oluşturan Osmangazi Belediyesi, 2019 yılında 15 yeni park yaparken, 11 parkı da yeniledi. İçerisinde çocuklar için oyun grupları, yetişkinler için de spor aletleri ile yürüme ve dinlenme alanlarının bulunduğu parklar mahallelere nefes aldırırken, vatandaşların da bir araya gelmelerine imkan sunan sosyal donatı alanları oldu. İlçenin daha yeşil olması adına yürütülen çalışmalar kapsamında ise yaz döneminde 120 bin mevsimlik çiçek eken belediye ekipleri, kış döneminde ise 52 bin lale ve sümbül soğanını ilçenin çeşitli noktalarına ekti. Yürütülen bu çalışmalar ile ilçeye 26 bin metrekare de yeşil alan kazandırıldı.



Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yapmış oldukları parklar ile ilçede kişi başına düşen yeşil alan miktarını ciddi şekilde arttırdıklarını söyledi. İhtiyaç duyulan alanlara modern ve güzel parklar kazandırırken, mevcut parkların bakım ve onarımını da büyük bir titizlikle gerçekleştirdiklerini ifade eden Dündar, "Sıkışık yapılaşma içerisinde nefes alan planlı bir Osmangazi oluşturmak için çalışıyoruz. İnşallah ilçemize nefes aldıran, hemşehrilerimize sosyal alan oluşturan meydan, park ve yeşil alan projelerimize bundan sonra da devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA