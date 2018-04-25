Osmangazi Parklarla Donatılıyor

İlçenin yoğun kent dokusundan sıyrılıp daha yaşanabilir ve daha modern bir görünüme kavuşması adına yoğun çalışma yürüten Osmangazi Belediyesi, yapmış olduğu park ve yeşil alanlar ile dikkat çekiyor. Vatandaşların rahat nefes alabilecekleri, her yaştan insanın keyifli zaman geçirebilecekleri dinlenme alanları oluşturmak adına her mahalleye parklar inşa eden Osmangazi Belediyesi, Yeniceabat Mahallesi'ne yeni bir park kazandırdı. Toplam 2 bin 573 metrekare alan üzerine inşa edilen ve içerisinde çocuklar için oyun grupları, yetişkinler için de spor aletleri ile yürüme ve dinlenme alanlarının bulunduğu park, Yeniceabat Mahallesi'ne nefes aldırırken, vatandaşların da bir araya gelmelerine imkan sunuyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ve AK Parti Osmangazi İle Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte parkı gezdi. Başkan Dündar, yeni Osmangazi'yi inşa ederken, buldukları bütün boş alanları değerlendirip sosyal alan haline getirdiklerini belirterek, "Yeniceabat Mahallemizde dere kenarında yer alan boş arazideki kötü görüntüyü ortadan kaldırarak burayı modern bir parka dönüştürdük. Mahallemizde yaşayan çocuklarımızın oynayabileceği, mahalle sakinlerinin ise vakit geçirebileceği güzel bir mekan ortaya çıktı. İnşallah ilçemize nefes aldıran, hemşehrilerimize sosyal alan oluşturan meydan, park ve yeşil alan projelerimize bundan sonra da devam edeceğiz. Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun" dedi.