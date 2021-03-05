Osmangazi'nin düşünü anlatan "Rüya Sahnesi" yeni görünümüyle müzedeki yerini aldı

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışma ile Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu simgeleyen ve Osmangazi'ye Şeyh Edebali tarafından emanet edilen kılıcın yer aldığı "Rüya Sahnesi", Yaşayan Şehir Müzesindeki yerini aldı.

Eserin tanıtım programına Belediye Başkanı Semih Şahin, CHP İl Başkanı Metin Yaşar, CHP Merkez İlçe Başkanı Berna Pamukcu, Bilecik Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen ve Belediye Meclisi üyeleri katıldı.

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi Sorumlusu Mesut Ünver, gerçekleştirilen çalışma ile Osmangazi'nin kutlu devlet rüyası olan rüya sahnesinin canlandırmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu alanın üç boyutlu hale getirilerek böyle bir eserin müzemize kazandırılmasında emeği olan başta Belediye Başkanımız Semih Şahin, Osmangazi'ye emanet edilen kılıcı işleyen MHP Meclis Üyesi Sezer Sargıl ve emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu ve bundan sonraki benzer çalışmalar ile değerlerimizi yaşatmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Başkan Şahin de hazırlanan eserin çocuklar ve müzeye gelen ziyaretçilerde daha etkili ve anlamlı izler bırakacağını belirterek şunları söyledi:

"Bana göre bütün yaşayan şehir müzelerinin hepsinde bütün öykülerin senaryosu ve üç boyutlu halinin olması lazım. Fotoğraflar da bilgi verici ancak adı o zaman yaşayan şehir müzesi olmuyor. Üç boyutlu görsellerin yer aldığı bir müzenin daha etkili ve yaşayan bir şehir müzesi olduğuna inanıyorum. Ayrıca bu tür çalışmalar çocuklar için de çok daha önemli ve anlamlı hale geliyor. Örneğin müzeyi ziyaret eden bir çocuk, fotoğraf ve yazıdan daha çok bu tür görselleri takip ediyor ve onun hakkında bilgi arıyor. Bu eserin de bu anlamda hem çocuklarımız hem de müzemizi ziyaret edecek misafirlerimizde daha iyi ve güzel etkiler bırakacağına inanıyorum. Bu tür eserleri ne kadar artırırsak hem çocuklarımızın eğitimine hem de şehrimizin tanıtımına daha çok faydalı olacağımızı düşünüyorum. Bu tür çalışmaları hemen her türlü değerimize ve çalışmamıza yansıtmaya çalışacağız. Çünkü bunlar uygarlık tarihinin en önemli bilgi ve değeri. Biz de bu konuda elimizden geleni yapacağız."

CHP İl Başkanı Yaşar ise "Biz Bilecikliler olarak iki değerimizle iftihar ederiz. Hem kuruluşun şehri hem de kurtuluşun şehri diye. Yani kuruluşumuza da kurtuluşumuza da sahip çıkıyoruz. Bu bağlamda birilerinin dediği gibi CHP Osmanlı'yı tanımıyor, sadece Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkıyor gibi bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Bilecikliler olarak hiçbir zaman bu tür bir düşünceyi kabul etmemiz mümkün değildir. Her zaman bu iki değerimize de sahip çıkacağız. Bugün yapılan bu çalışma da bunun bir göstergesidir. Bu anlamda böyle bir eserin ortaya konulmasında emeği olan başta belediye başkanımız ve bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Hazırlanan eserde Osmangazi'ye emanet edilen kılıcı işleyen Belediye Meclisi Üyesi MHP'li Sezer Sargıl ise böyle anlamlı bir çalışmada yer aldığı için duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Şahin ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı