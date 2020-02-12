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Osmangazi Meydanı’nda çalışmalar sürüyor

Osmangazi Meydanı ile birlikte Bursa'nın merkezi konumundaki çok geniş bir bölgenin nefes alacağını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Meydan, hem kültürel, hem sosyal hem de bölgenin değişimi ile ekonomik değerin ciddi anlamında arttığı çok önemli bir mihenk taşı olacak" dedi.

12.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:14
Osmangazi Meydanı’nda çalışmalar sürüyor

Meydanı ile birlikte 'nın merkezi konumundaki çok geniş bir bölgenin nefes alacağını belirten Osmangazi Belediye Başkanı , "Meydan, hem kültürel, hem sosyal hem de bölgenin değişimi ile ekonomik değerin ciddi anlamında arttığı çok önemli bir mihenk taşı olacak" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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