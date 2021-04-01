Osmangazi meydanı dualarla yükseliyor
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Osmangazi meydanı dualarla yükseliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Osmangazi meydanı dualarla yükseliyor

Bursa'nın son dönemdeki en önemli projeleri arasında yer alan Osmangazi Meydanı'nda çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor.

Bursa'nın son dönemdeki en önemli projeleri arasında yer alan Osmangazi Meydanı'nda çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. İnşaat çalışmalarını inceleyen müftüleri ile imam hatipler, şantiye alanında dualar etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kendisini ziyaret eden Bursa İl Müftüsü İzani Turan, Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun, Yıldırım İlçe Müftüsü İbrahim Halil Demir, Nilüfer İlçe Müftüsü Mehmet Öztürk, Ulucami İmam Hatibi Tahsin Karanfil, Orhan Camii İmam Hatibi Orhan Demiraslan, Muradiye Camii İmam Hatibi Lütfi Taşçı'yı Osmangazi Meydanı'nda ağırlayıp çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Din görevlilerine proje hakkında sunum yapan ve ardından şantiye sahasında çalışmalar hakkında bilgi veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, meydanın tamamlanması ile Bursa'ya çok önemli bir eser kazandırmış olacaklarını söyledi. Çalışmaların başladığı ilk günden itibaren meydan inşaatında Bursa'nın her kesiminden insanı ağırladıklarını belirten Başkan Dündar, "Osmangazi Meydanı inşaatımızda ciddi bir hareketlilik var. 2000 araçlık otoparkın yer aldığı eksi 24 metreden sıfır koduna doğru etap etap hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Hocalarımızla birlikte inşaat sahasını gezip onlara bilgi verdik. İnşallah onların hayır duası ile çalışmalarımızı kazasız belasız tamamlamak istiyoruz. Osmangazi Meydanı tamamlandığında Bursa'mız nefes almış olacak. Ziyaretleri ile bizleri onurlandıran müftülerimize ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Osmangazi meydanı dualarla yükseliyor
Osmangazi meydanı dualarla yükseliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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