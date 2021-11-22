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Osmangazi metrûk binalardan temizleniyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Osmangazi metrûk binalardan temizleniyor

Osmangazi Belediyesi, vatandaşların can güvenliğini tehdit eden metrük binaları yıkmaya devam ediyor.

Osmangazi Belediyesi, vatandaşların can güvenliğini tehdit eden metrük binaları yıkmaya devam ediyor.

Osmangazi Belediyesi, ilçe genelindeki tehlike saçan metrük binaları yıkıyor. Son olarak Mollafenari Mahallesi Durum Sokak üzerinde yer alan halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden metrük bina, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli güvenlik tedbirleri alınarak yıkıldı. Madde bağımlılarının mesken tutması sebebiyle mahalle sakinlerinin huzurunu kaçıran binanın yıkılması vatandaşlara nefes aldırdı. - BURSA

Osmangazi metrûk binalardan temizleniyor

Osmangazi metrûk binalardan temizleniyor

Osmangazi metrûk binalardan temizleniyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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