Osmangazi Mahallesi'nde yıllardır devam eden o sorun çözüme kavuşuyor
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Osmangazi Mahallesi'nde yıllardır devam eden o sorun çözüme kavuşuyor

Osmangazi Mahallesi'nde yıllardır devam eden o sorun çözüme kavuşuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışma ile Osmangazi Mahallesi'ndeki kanalizasyon sorunu ve kokusu çözüme kavuşuyor.

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışma ile Osmangazi Mahallesi'ndeki kanalizasyon sorunu ve kokusu çözüme kavuşuyor.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından bir haftadır devam eden çalışmalar kapsamında yer altında ezilen ve patlak veren altyapı sistemleri çıkarılarak, kapsamlı bakım çalışması yapılıyor. 12 metre derinliğe inilecek çalışmada, altyapı sisteminin direk toprak ile buluştuğu gözlerden kaçmadı.

"Yıllardır halkımızı rahatsız eden kötü koku ve pislikten kurtuluyoruz"

Çalışmalar hakkında bir değerlendirmede bulunan Osmangazi Mahalle Muhtarı Yasemin Sezer, yıllardır vatandaşların rahatsızı eden kötü koku ve pislikten kurtulacakları için büyük mutluluk yaşadıklarını belirterek "Karşılaştığımız her mahalle sakinimiz, bize bu kötü koku ve görüntünün ne zaman çözüleceğini soruyordu. Bizler de bu konuda yeterli bir cevap veremiyorduk. Şimdi belediye ekipleri, bir hafta boyunca burada bir çalışma gerçekleştirdiler ve bizi bu sorundan kurtarıyorlar. Belediye Başkanımız Semih Şahin ve belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri de çalışmadan duydukları memnuniyeti belirterek, çalışanlara teşekkür etti. - BİLECİK

Osmangazi Mahallesi'nde yıllardır devam eden o sorun çözüme kavuşuyor
Osmangazi Mahallesi'nde yıllardır devam eden o sorun çözüme kavuşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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