Osmangazi Kurban Bayramına Hazır

Osmangazi Belediyesi, vatandaşların kurbanlarını rahat ve hijyenik ortamda kesebilmesi için 21 farklı noktada kurban kesim yeri oluşturdu.

Osmangazi Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurban ibadetlerini gönül rahatlığıyla yerine getirebilmeleri için her türlü tedbiri aldı. İlçenin 21 farklı noktasındaki kapalı ve açık pazar alanları kurban kesim yerleri olarak belirlendi. Bağlarbaşı, Alemdar, Panayır, Kükürtlü, Yeşilova, Emek, Küçükbalıklı, Hamitler, Doğanevler, Alacahırka, Sırameşeler, Yunuseli, Geçit, Çirişhane, Yenibağlar, Hürriyet, Ziraat Pazarı, Veysel Karani ve Yunuseli açık pazar yerleri ile Soğanlı, Hamitler ve Dikkaldırım kapalı pazar alanlarında kurban kesimi için gerekli hazırlıklar tamamlandı.

Kesim yerleri, çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyecek durumlardan arındırıldı. Genel sağlık şartlarına uygun, dezenfekte edildi. Fosseptiklerin açılması gibi alt ve üst yapı hizmetlerine dikkat edildi. Kesim yerlerinde bayram süresince kötü görüntülerin oluşmaması için Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri görevlendirildi. Kurban kesim sahası olarak vatandaşların kullanımına açılan 21 noktadaki pazar yerlerinde vatandaşlar, Osmangazi Belediyesi'nin almış olduğu tedbirler sayesinde kurbanlarını sağlıklı ve hijyenik şartlarda kesme fırsatı bulacaklar.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ile birlikte Geçit Mahallesi'nde bu yıl kurulan kurban satış alanı ve kesim yerini ziyaret etti. Kurban pazarında vatandaşlarla bir araya gelen Dündar ve Esgin, kurban pazarlığına arabuluculuk yaptı.

Osmangazi'de çevre kirliliği ve kötü görüntülerin yaşanmadığı bir bayram geçirmek için gerekli tedbirleri aldıklarını söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Kurban kesimlerinin sağlık koşullarına, çevre temizliğine ve dini hükümlere uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için kesim yerlerinde gerekli tüm önlemleri aldık. Her bir kesim alanında çöp konteynırları ve su tankerleri olacak. Vatandaşlarımız, kurbanını kesip temizledikten sonra, kurban atıklarını bu çöp konteynırlarına atacak. Ayrıca temizlik ekiplerimiz de buralarda görev yapacak" dedi. Vatandaşları, belediyenin belirlediği yerlerin dışında kurban kesmemeleri konusunda da uyaran Dündar, "Kurbanlarını, belediyemizin belirlediği alanların dışında kesen vatandaşlarımız, hem çevre kirliliğine sebep oluyor, hem de halkımızın sağlığını tehlikeye atıyor. Bayram süresince görev yapacak olan ekiplerimiz, kurbanlarını uygunsuz yerlerde kestiği belirlenen vatandaşlarımız hakkında gerekli ceza uygulamasını yapacaklar. Vatandaşlarımızın, mağdur olmamaları için bu konuda duyarlı olmalarını istiyorum" diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin de Geçit Mahallesi'ndeki kurban satış alanının Osmangazi'nin yanı sıra Nilüfer ve Mudanya'ya da hizmet verecek modern bir merkez olduğunu belirterek, "Kurban satış alanı ve hemen yanındaki kesim yerinin hijyenik, iyi koşullarda ve çok kısa sürede organize edildiğini gördük. Kurban alan ve satan vatandaşlarımız adına Başkanımız Mustafa Dündar'a teşekkür ediyorum" dedi. Tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik eden Esgin, "Bütün günlerimizin, bayram sevinçleri gibi huzurlu ve mutlu geçmesini cenabı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. - BURSA