Osmangazi Köprüsü siste kayboldu, eşsiz manzara havadan görüntülendi - Haberler
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Osmangazi Köprüsü siste kayboldu, eşsiz manzara havadan görüntülendi

Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Haberler | Güncel
Osmangazi Köprüsü siste kayboldu, eşsiz manzara havadan görüntülendi

KOCAELİ'nde sabah erken saatlerinden itibaren etkili olan siste Osmangazi Köprüsü kayboldu.

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nde sabah erken saatlerinden itibaren etkili olan siste Osmangazi Köprüsü kayboldu. O anlar Dha ekibi tarafından havadan görüntülendi.

İzmit Körfezi'ni birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sisle kaplandı. Havadan görüntülenen köprü sis nedeniyle sadece üst kısımları gözüktü. Köprünün siste kaybolduğu görüntüler DHA ekibi tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Deniz Kontrol uçağıyla havadan görüntülendi.


Osmangazi Köprüsü siste kayboldu, eşsiz manzara havadan görüntülendi

Osmangazi Köprüsü siste kayboldu, eşsiz manzara havadan görüntülendi

Osmangazi Köprüsü siste kayboldu, eşsiz manzara havadan görüntülendi

Osmangazi Köprüsü siste kayboldu, eşsiz manzara havadan görüntülendi

Osmangazi Köprüsü siste kayboldu, eşsiz manzara havadan görüntülendi

Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Son Dakika Haberleri
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