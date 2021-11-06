OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ SİSLE BERABER ETKİLEYİCİ BİR MANZARAYA BÜRÜNDÜ - Haberler
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OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ SİSLE BERABER ETKİLEYİCİ BİR MANZARAYA BÜRÜNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nde sabah erken saatlerinden itibaren etkili olan sis Osmangazi Köprüsü'nün büyük bir bölümünü kapladı.

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nde sabah erken saatlerinden itibaren etkili olan sis Osmangazi Köprüsü'nün büyük bir bölümünü kapladı. Havadan görüntülenen köprü güzelliğiyle büyüledi.

İzmit Körfezi'ni birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sisle kaplandı. Havadan görüntülenen köprü sis nedeniyle sadece üst kısımları gözüktü. Kartpostallık manzaranın oluştuğu ve sisin içerisinde kaybolan köprü DHA ekibi tarafından Deniz Kontrol Uçağıyla havadan görüntülendi.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ SİSLE BERABER ETKİLEYİCİ BİR MANZARAYA BÜRÜNDÜ

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ SİSLE BERABER ETKİLEYİCİ BİR MANZARAYA BÜRÜNDÜ

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ SİSLE BERABER ETKİLEYİCİ BİR MANZARAYA BÜRÜNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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