OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ SİSLE BERABER ETKİLEYİCİ BİR MANZARAYA BÜRÜNDÜ

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nde sabah erken saatlerinden itibaren etkili olan sis Osmangazi Köprüsü'nün büyük bir bölümünü kapladı. Havadan görüntülenen köprü güzelliğiyle büyüledi.

İzmit Körfezi'ni birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sisle kaplandı. Havadan görüntülenen köprü sis nedeniyle sadece üst kısımları gözüktü. Kartpostallık manzaranın oluştuğu ve sisin içerisinde kaybolan köprü DHA ekibi tarafından Deniz Kontrol Uçağıyla havadan görüntülendi.