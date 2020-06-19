Osmangazi Köprüsü, Sahil Güvenlik için ışıl ışıl Sahil Güvenlik Komutanlığının 38. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Osmangazi Köprüsü özel olarak ışıklandırıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının 38. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Osmangazi Köprüsü özel olarak ışıklandırıldı. Osmangazi Köprüsü, Sahil Güvenlik Komutanlığının 38. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ışıklandırıldı. Köprüde görsel şölen oluştu. Osmangazi Köprüsü'nün aydınlatılması vatandaşların dikkatlerinden kaçmadı. Çok sayıda vatandaş Altınova Hersek Sahili'nde hatıra fotoğrafı çektirdi. - YALOVA Kaynak: İHA