Osmangazi Köprüsü, Sahil Güvenlik için ışıl ışıl
Sahil Güvenlik Komutanlığının 38. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Osmangazi Köprüsü özel olarak ışıklandırıldı.
19.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:47
Sahil Güvenlik Komutanlığının 38. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Osmangazi Köprüsü özel olarak ışıklandırıldı.
Osmangazi Köprüsü, Sahil Güvenlik Komutanlığının 38. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ışıklandırıldı. Köprüde görsel şölen oluştu. Osmangazi Köprüsü'nün aydınlatılması vatandaşların dikkatlerinden kaçmadı. Çok sayıda vatandaş Altınova Hersek Sahili'nde hatıra fotoğrafı çektirdi. - YALOVA
Kaynak: İHA