Osmangazi Köprüsü'nün çevresindeki araziler tarıma kazandırılacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Osmangazi Köprüsü'nün çevresindeki araziler tarıma kazandırılacak

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 4. sırada yer alan Osmangazi Köprüsü'nün çevresindeki kullanılmayan araziler tarıma kazandırılacak.

Osmangazi Köprüsü'nün çevresindeki araziler tarıma kazandırılacak
19.06.2020 11:23 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:32

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 4. sırada yer alan Osmangazi Köprüsü'nün çevresindeki kullanılmayan araziler tarıma kazandırılacak.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karamürsel Kaymakamlığı tarafından hazırlanan "Karamürsel'de İşlenmeyen Tarım Arazisi Kalmasın" projesinin desteklenmeye hak kazandığını belirtti.

MARKA'nın her alanda çok önemli projeleri desteklediğini vurgulayan Çöpoğlu, şunları söyledi:

"Osmangazi Köprüsü'nün yapımının gündeme gelmesinden itibaren Karamürsel'de yaşamayan pek çok yatırımcı buralardan arazi satın almış. Bu araziler şu an işlenmiyor, atıl durumda. Karamürsel Kaymakamımız, MARKA'nın destek verdiği bu projeyle bu arazilerin tespitini yapacak. Daha sonra buradaki arazi sahipleriyle görüşmeler yapılacak. Onlarla büyük bir uzlaşmayla burada bir işletme modeli kurulacak. Bu atıl durumdaki araziler tespit edilecek. Bu araziler nasıl ekonomiye kazandırılır, burada hangi tür bitkiler daha iyi yetişir. Ayrıca bunların pazarlaması, çiftçilerin eğitilmesi de önemli. Türkiye'de ilk ve örnek bir proje olacak. Karamürsel ilçemiz, Kocaeli'deki tarıma elverişli arazilerin bulunduğu çok güzel bir ilçemiz, pazara en yakın ilçemiz. Yeni dönemde özellikle bu pandemi döneminde de tarımın, gıda güvenliğinin ne kadar önemli olduğu hem ülkemizde hem dünyada bir kez daha anlaşıldı."

Çöpoğlu, MARKA olarak projeyi çok önemsediklerini vurgulayarak, "Ajansımızdaki uzmanlar da destek olacak. Projenin başarılı olmasının ardından diğer illere kullanılmayan atıl durumdaki arazilerin, nasıl bir işletme modeliyle tekrar tarıma kazandırılabileceğinin bir modellemesini göstereceğiz." dedi.

- "İşlenmeyen tarım arazisi kalmasın"

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba da eylül ayında ilçede göreve başladığını belirterek, yaptığı incelemelerde birçok arazinin atıl durumda olduğunu gözlemlediklerini kaydetti.

Canbaba, Karamürsel'de çok verimli tarım arazileri bulunduğuna işaret ederek, inanılmaz bir tarım potansiyeline sahip ilçede her şeyin yetiştiğini dile getirdi.

Kaymakam Canbaba, şöyle devam etti:

"Osmangazi Köprüsü'nün yapımı aşamasında özellikle İstanbul'dan birçok yatırımcı buradan arazi satın almış, fakat bunları değerlendirmemiş. Özellikle pandemi sürecinde de gıda zincirindeki bir kesinti ülkemiz açısından negatif bir etki oluşturabilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da özellikle işlenmeyen tarım arazisi kalmasın, mutlaka tarım arazilerini işleyelim yönündeki açıklamalarından sonra biz de 'Bu arazileri nasıl değerlendirebiliriz' diye düşündük. İlçe Tarım Müdürlüğü ile bir çalışma yaptık. Bu kapsamda da bu projeyi geliştirdik. Projeyle tarıma kazandırılması gereken arazileri net olarak belirleyeceğiz. Bu alanların toprak tahlilleri yapılacak. İklim verileri incelenecek. Arazilerde en iyi ne yetişebileceğini belirleyeceğiz. Tespit edilmesinin ardından arazi sahipleriyle görüşülecek. Arazi sahiplerinin desteğiyle bu arazilerin tarımda etkin bir biçimde kullanılmasını sağlayacağız."

Canbaba, söz konusu projeye destek veren MARKA'ya ve arazi sahiplerine teşekkür ederek, ulaştıkları arazi sahiplerinin çok olumlu yaklaştığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek Haber
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor Haber
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu Haber
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı Haber
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi Haber
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü Haber
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı
Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı
150 lira için öldürülen Afgan çobanın cenazesine bir kişi katıldı
150 lira için öldürülen Afgan çobanın cenazesine bir kişi katıldı
Son dakika: İstanbul'da maske takmamanın cezası 900 TL'ye sabitlendi
Son dakika: İstanbul'da maske takmamanın cezası 900 TL'ye sabitlendi
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Son Dakika: Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin elektrikli araç kullanımı için yaptığı başvuruyu reddetti
Son Dakika: Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin elektrikli araç kullanımı için yaptığı başvuruyu reddetti
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,86'dan işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,86'dan işlem görüyor
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi
Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor
Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz
Korku dolu anlar kamerada! Sele kapılan talihsiz kadın, son anda kurtarıldı
Korku dolu anlar kamerada! Sele kapılan talihsiz kadın, son anda kurtarıldı
Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek
Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek
Merkez Bankası'nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı
Merkez Bankası'nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
MHP'li Arzu Erdem, basın açıklaması yaparken yağmura yakalandı
MHP'li Arzu Erdem, basın açıklaması yaparken yağmura yakalandı
Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir
Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir
Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi
Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi
Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti
Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Leyla Güven Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Acun Ilıcalı Mustafa Ceceli
Spor Ali Koç Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Lgs Bursa Ankara Para Cezası
Şu an buradasınız: Osmangazi Köprüsü'nün çevresindeki araziler tarıma kazandırılacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 11:32:26. #1.14#
title