KOCAELİ (AA) - İzmit Körfezi'nin "gerdanlığı" olarak nitelendirilen Osmangazi Köprüsü, kar yağışıyla güzel görüntüye büründü.

Kentin bazı bölgelerinde kar yağışı, 5 gündür aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Yalova ve Kocaeli'ni birleştirilen Osmangazi Köprüsü'nün bir ayağının bulunduğu Dilovası ilçesi de kar yağışıyla beyaza büründü.

Beyaz örtüyle kaplanan bölgede, dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 4. sırada yer alan Osmangazi Köprüsü de güzel görüntü oluşturdu.