Osmangazi Köprüsü, garanti edilen birim araçta 40 binlik kotayı aştı
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Osmangazi Köprüsü, garanti edilen birim araçta 40 binlik kotayı aştı

Osmangazi Köprüsü, garanti edilen birim araçta 40 binlik kotayı aştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Osmangazi Köprüsü, 40 binlik günlük garanti edilen birim araç kotasını, 42 bin 134'lük günlük birim araç geçişi ile aştı.

Osmangazi Köprüsü, 40 binlik günlük garanti edilen birim araç kotasını, 42 bin 134'lük günlük birim araç geçişi ile aştı.

Bu senenin birinci işletme yarıyılında Osmangazi Köprüsü'ne 40 bin günlük garanti edilen birim araç kotası belirlenmişti. Söz konusu kota 42 bin 134'lük günlük birim araç geçişi ile aşılarak günlük trafik karşılama oranı yüzde 105'e yükseldi. Köprünün ilk kesimini oluşturan Hersek-Orhangazi arası gişelerden garanti edilen araç sayısı 40 bin olurken, geçen araç sayısı 51 bin 998, günlük trafik karşılama oranı ise yüzde 130 oldu. Bursa-Kuzey arası gişelerden 35 binlik kotadan 58 bin 795 araç geçerken, günlük trafik karşılama oranı yüzde 168 oldu. Bursa Batı-Balıkesir Batı arası gişelerden 17 bin garanti araç sayısı belirlenirken, geçen araç ise bunun iki katına yaklaşarak 33 bin 746, günlük trafik karşılama oranı ise yüzde 199 olarak kaydedildi. Balıkesir Batı-İzmir gişelerden ise 23 bin araç garantisi verilirken, geçen araç sayısı ise 21 bin 959, günlük trafik karşılama oranı ise yüzde 95 olarak gerçekleşti.

(Mustafa Cenik/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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