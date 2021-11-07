OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA DURDURULAN MİNİBÜSTE 106 KİLO SKUNK ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA DURDURULAN MİNİBÜSTE 106 KİLO SKUNK ELE GEÇİRİLDİ

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OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA DURDURULAN MİNİBÜSTE 106 KİLO SKUNK ELE GEÇİRİLDİ

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesi Osmangazi Köprüsü çıkışında durdurulan bir minibüste 106 kilo 700 gram skunk ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

DİLOVASI, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Dilovası ilçesi Osmangazi Köprüsü çıkışında durdurulan bir minibüste 106 kilo 700 gram skunk ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Narkotik Şube ekiplerinin aldığı istihbarat sonrası Osmangazi Köprüsü çıkışı Dilovası ilçesinde durdurulan bir minibüste, narkotik köpeği 'Nitro' ile arama yapıldı. Köpeğin tepki verdiği bölgelerde arama yapan polis ekipleri, 27 paket olarak kolilenmiş halde toplam 106 kilo 700 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Minibüse ve uyuşturucu maddeye el konulurken, araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA DURDURULAN MİNİBÜSTE 106 KİLO SKUNK ELE GEÇİRİLDİ

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA DURDURULAN MİNİBÜSTE 106 KİLO SKUNK ELE GEÇİRİLDİ

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA DURDURULAN MİNİBÜSTE 106 KİLO SKUNK ELE GEÇİRİLDİ

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA DURDURULAN MİNİBÜSTE 106 KİLO SKUNK ELE GEÇİRİLDİ

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA DURDURULAN MİNİBÜSTE 106 KİLO SKUNK ELE GEÇİRİLDİ

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA DURDURULAN MİNİBÜSTE 106 KİLO SKUNK ELE GEÇİRİLDİ

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