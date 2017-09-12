Osmangazi Kamulaştırmalarla Dönüşüyor

Osmangazi Belediyesi, kamulaştırdığı binaları yıkarak ilçeye nefes aldırıyor. Belediye, 2017 yılının ilk 8 ayında toplam 34 bin metre karelik alanı istimlak etti.



Kamulaştırma çalışmalarını ilçenin birçok mahallesinde yürüten Osmangazi Belediyesi, yılın ilk 8 ayında 34 bin metre karelik alanı istimlak etti. Kent Meydanı kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılan kamulaştırma çalışmalarının yanı sıra yeşil alanlar açan belediye, çıkmaz sokakları da bir bir açıyor.



Osmangazi'de hızlı gelişime paralel olarak, yapılan imar düzenlemeleri ve şuyulandırma çalışmalarıyla yeni yollar ve caddelerin planlara uygun şekilde düzenlendiğini ifade eden Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Yaşanabilir bir şehir için ulaşımdan yeşil alana kadar planlı ve modern Osmangazi için çalışıyoruz. Bu anlamda çalışmalarımızı hızlandırmak adına da kamulaştırma çalışmaları yürütüyoruz" dedi.



Dündar, "2017 yılının ilk 8 ayında 34 bin metre karelik alanı kamulaştırarak çıkmaz sokaklarımızı açtık, çeşitli bölgelerimizede yeşil alanlar kazandırdık. Muhtelif mahallelerimizdeise yapılan kamulaştırmalarla yeni yollar yaptık. Yol genişletme çalışmaları için ağaçları ve binaları kamulaştırarak projelerin hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağladık. Yapılan kamulaştırma çalışmalarında yılın ilk 8 ayı için maliyetimiz yaklaşık 42 milyon TL oldu. Osmangazi, en çok kamulaştırma yapan, hızla gelişen ve dönüşen bir ilçedir" dedi. - BURSA