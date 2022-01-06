Osmangazi Halk Eğitimi Merkezinin "seramik karo kaplamacı" kursu başladı

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan seramik karo kaplamacı kursu, Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde başladı.

Bir seramik firmasının sponsorluğunda başlatılan kursun açılış törenine Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Köse, Okul Müdürü Oktay Güllü, firmanın yetkilileri ve kursiyerler katıldı.

15 kursiyer öğrenci ile başlayan kurs 432 saat sürecek. Ayrıca kurs sonunda öğrenciler, belirlenen bir kırsal mahalle okulunun fayans kaplama işlerini yapacak.

Köse, yaptığı açıklamada, kursun istihdam alanında da imkan sağlayacağını belirterek, "Bu kursla mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan kursiyerlerimiz, inşaat sektörü, yapı inşaat firmaları, belediyeler, bayındırlık hizmetleri, inşaat mühendisliği büroları ve benzeri yerlerde çalışabilecek." ifadesini kullandı.

AA / Fadime Sayar - Son Dakika Haberleri

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