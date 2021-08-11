Osmangazi Halk Eğitimi Merkezinde sertifika töreni
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Osmangazi Halk Eğitimi Merkezinde sertifika töreni

Osmangazi Halk Eğitimi Merkezinde sertifika töreni
Anadolu Ajansı / Fadime Sayar - Haberler | Güncel

Osmangazi Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları törenle verildi.

Osmangazi Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları törenle verildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tekstil alanında resme, overlok, düz dikiş makinesi operatörlüğü eğitimi alan 24 kursiyer için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Bursa'nın bir sanayi ve tekstil şehri olduğunu vurguladı.

Üniversite mezunu olduğunu ve meslek hayatındaki ilk işini, gittiği bilgisayar kursu sertifikası aracılığıyla bulduğunu belirten Aktaş, "Bu sertifikaları bir kağıt parçası olarak düşünmemek lazım. Aslında belki de bir gelecek yatıyor bunun içinde." dedi.

Aktaş, iş arayanlarla çalışan arayan firmaları buluşturma hedefiyle oluşturdukları Bursa İstihdam ve Kariyer Ofisi (BİKO) için Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi kurslarının önemli bir altyapı sağlayabileceğini dile getirerek, "İş arayanlar ile çalışan arayanları buluşturacak bir mekan bu. Her tür iş, bu mühendis, mimar, iktisatçı da olabilir tekstil işçisi veya gastronomi dalında çalışan bir kişi de olabilir. Oradaki arkadaşlarla da görüşeceğim. Burası, BİKO için önemli bir altyapı teşkil edebilir." diye konuştu.

Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Köse de 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında meslek edindirme ve istihdam sağlamaya yönelik çalışmaları anlattı.

Köse, merkeze bağlı 4 binadaki 47 derslik başta olmak üzere BUSMEK, OSMEK ve diğer kurumların bünyesinde genel ve mesleki teknikteki 43 alanda 1348 kurs açıldığını ve 328 branşta 24 bin 741 kişinin bu kurslardan faydalandığını aktardı.

Ayrıca Köse, istihdama yönelik meslek edindirme kursları aracılığıyla iki tekstil atölyesinden 72, bir aşçılık atölyesinden 24, bir deri eldiven dikimi atölyesinden 45 olmak üzere toplam 141 kursiyerin mesleki belge aldığını ve 63 kursiyerin çeşitli işletmelerde kalifiye personel olarak işe yerleştirildiğini sözlerine ekledi.

Tören, kursiyerlere belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

Osmangazi Halk Eğitimi Merkezinde sertifika töreni
Osmangazi Halk Eğitimi Merkezinde sertifika töreni
Osmangazi Halk Eğitimi Merkezinde sertifika töreni
Osmangazi Halk Eğitimi Merkezinde sertifika töreni

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fadime Sayar

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