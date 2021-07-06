Osmangazi Halk Eğitim Merkezinin karma el sanatları sergisi açıldı
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Osmangazi Halk Eğitim Merkezinin karma el sanatları sergisi açıldı

Osmangazi Halk Eğitim Merkezinin karma el sanatları sergisi açıldı
Anadolu Ajansı / Fadime Sayar - Haberler | Kültür Sanat

Osmangazi Halk Eğitim Merkezi tarafından filografi, iğne oyası ve karma el sanatları kursiyerlerinin bir yıllık çalışmalarından oluşan karma el sanatları sergisi izlenime sunuldu.

Osmangazi Halk Eğitim Merkezi tarafından filografi, iğne oyası ve karma el sanatları kursiyerlerinin bir yıllık çalışmalarından oluşan karma el sanatları sergisi izlenime sunuldu.

Demirtaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılışta konuşan Osmangazi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Köse, 2020-2021 öğretim yılında Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün kurs programlarından 39 alanda 1278 kurs ile 22 bin 741 kursiyere hizmet verdiklerini bildirdi.

Köse, 3 usta öğretici ve 24 kursiyerle yürüttükleri el sanatları kursundaki 150'ye yakın filografi ve 300 iğne oyası ürününü sergilediklerini belirten Köse, şöyle konuştu:

"Bursa'mızın kültürel değerleri içerikli motiflerden hat sanatı motiflerine, 500'e yakın sanatsal çalışmanın yer aldığı sergimizde kursiyerlerimiz aynı zamanda satış yapabilmektedir. Tüm vatandaşlarımızı Halk Eğitimi Merkezimize bir kahve içmeye ve faaliyetlerimizi tanımaya bekliyoruz. İnanıyoruz ki her bir vatandaşımız kendisine uygun, beğeniyle katılabileceği bir kursumuzun var olduğunu görecektir."

Kursiyerlerden Selma Pınardağ ise 2017 yılında Manisa'da askerliğini jandarma er olarak yaparken şehit olan oğlu Mümin Pınardağ'ın anısına yaptığı filografi tablosunu sergiledi.

Pınardağ, "4 yıldır filografi kursuna katılıyorum. Güzel vakit geçiriyoruz, öğreniyoruz, arkadaşlıklar ediniyoruz. Bir şeyler üretmek bizlere iyi geliyor. Oğlumun anısına da bir çalışma yapmak istedim. Yaparken duygulandım ama çok güzel bir şey çıktı ortaya." dedi.

Törene, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Kır, eğitmenler, kursiyerler ve yakınları ile çok sayıda davetli katıldı.

Osmangazi Halk Eğitim Merkezinin karma el sanatları sergisi açıldı
Osmangazi Halk Eğitim Merkezinin karma el sanatları sergisi açıldı
Osmangazi Halk Eğitim Merkezinin karma el sanatları sergisi açıldı
Osmangazi Halk Eğitim Merkezinin karma el sanatları sergisi açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fadime Sayar

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