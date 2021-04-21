Osmangazi erguvan çiçekleri ile renklenecek
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Osmangazi erguvan çiçekleri ile renklenecek

Osmangazi erguvan çiçekleri ile renklenecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın sembolü olan ve morumsu pembe tonda çiçekler açarak baharın gelişini müjdeleyen 500 erguvan ağacını toprakla buluşturdu.

Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın sembolü olan ve morumsu pembe tonda çiçekler açarak baharın gelişini müjdeleyen 500 erguvan ağacını toprakla buluşturdu.

Osmangazi Belediyesi, Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid'in damadı Anadolu erenlerinden Emir Sultan'ın her yıl erguvan açma mevsiminde Bursa'da müritleriyle buluşması nedeniyle 14. yüzyıldan itibaren her bahar düzenlenmeye başlanan ve 19. yüzyıla kadar gelenek olarak sürdürülen erguvan bayramını, ilçenin dört bir yanına erguvan ağaçları ekerek yeniden gündeme getiriyor. Geçtiğimiz yıl 250 erguvan ağacı diken Osmangazi Belediyesi, bu yıl da 500 erguvan ağacını toprakla buluşturdu. Yüzyıllar boyunca Osmanlı Devleti'nde simge olan erguvan ağacı, Osmangazi'nin dört bir tarafında açarak baharı müjdeleyecek.

Bursa, erguvanlarla renklenecek

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin çevresine erguvan ağaçlarını dikerek, can suyunu verdi. Erguvanın Bursa'ya özgü bir ağaç olduğuna vurgu yapan Başkan Dündar,

"14. yüzyılda Emir Sultan Hazretleri, erguvan ağaçları açtığı zaman müritleri ile buluşurmuş. Emir Sultan Hazretleri 1430 yılında vefat edince, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bulunan müritleri Nisan aylarında Bursa'ya gelmeye devam etmişler. O dönemden 1855 yılına kadar Bursa'da Nisan ayları erguvan bayramı olarak kutlanmış. 1855'de yaşanan büyük depreminin ardından Bursa kendini toparlama dönemine girdiğinden dolayı bu bayram unutulmuş. Osmangazi Belediyesi olarak, Bursa için önem taşıyan erguvan ağaçlarına sahip çıkıyoruz ve ilçemizin dört bir tarafına dikiyoruz. Geçtiğimiz yıl 250 ağacı toprakla buluşturduk. Bu yıl da 500 ağacı ilçemizin çeşitli yerlerine diktik. Bundan sonraki süreçte her Nisan ayında Bursamız erguvan ağaçlarının çiçekleri ile renklenecek" dedi. - BURSA

Osmangazi erguvan çiçekleri ile renklenecek
Osmangazi erguvan çiçekleri ile renklenecek
Osmangazi erguvan çiçekleri ile renklenecek
Osmangazi erguvan çiçekleri ile renklenecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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