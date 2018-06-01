Osmangazi Elektrik 330 Milyon Dolarlık Proje Finansman Sözleşmesi İmzaladı

Zorlu Enerji'nin bağlı ortaklığı Osmangazi Elektrik 330 milyon dolarlık proje finansman sözleşmesi imzaladı.

Zorlu Enerji, bağlı ortaklığı Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (OEDAŞ) faaliyetlerinde altyapı yatırımlarını gerçekleştirmek üzere, aralarında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Dünya Bankası iştiraki Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) ve Hollanda Kalkınması Bankası'nın (FMO) da olduğu yurt dışı ve yurt içi bankalardan 330 Milyon dolar karşılığı Türk Lirası'nı bulacak Proje Finansman Sözleşmeleri imzaladı.

Uzun vadeli finansman, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerini içine alan elektrik dağıtım bölgesinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen altyapı yenileme yatırım harcamalarında kullanılması hedefleniyor.

Zorlu Enerji Mali İşler Direktörü Elif Yener, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Türk Lirası karşılığı sağladığımız ve geri ödemesini de Türk Lirası olarak gerçekleştireceğimiz krediye 110 Milyon Dolar karşılığı TL düzeyinde EBRD, 80 milyon Dolar karşılığı TL düzeyinde IFC, 65 Milyon Dolar karşılığı TL düzeyinde FMO katkı sunacak. Kalan tutar ise yerel bankalardan sağlanacak" dedi.