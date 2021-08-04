Osmangazi ekipleri yangın bölgesinde
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Osmangazi ekipleri yangın bölgesinde

Osmangazi ekipleri yangın bölgesinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkiye'yi üzüntüye boğan ve günlerdir kontrol altına alınmaya çalışılan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına Osmangazi Belediyesi ekipleri de destek veriyor.

Türkiye'yi üzüntüye boğan ve günlerdir kontrol altına alınmaya çalışılan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına Osmangazi Belediyesi ekipleri de destek veriyor.

Ege ve Akdeniz bölgelerindeki birçok ilde aynı anda çıkan ülke tarihinin en büyük orman yangınları için bütün Türkiye seferber oldu.Günlerdir devam eden yangınlar ile mücadele etmek için Muğla'ya giden Osmangazi Belediyesi ekipleri, bölgedeki söndürme ve tahliye çalışmalarında etkin görev alıyor. Köyceğiz Çayhisar'da görev yapan 15 kişilik ekip, arOzöz ve kurtarma araçlarıyla alevlerin yayılmasına önlemeye çalışırken, ihtiyaç durumunda vatandaşların ve hayvanların güvenli alana tahliyesini sağlıyor. - BURSA

Osmangazi ekipleri yangın bölgesinde
Osmangazi ekipleri yangın bölgesinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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