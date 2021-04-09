Osmangazi EDAŞ'tan salgın döneminde sağlık çalışanlarına öncelikli hizmet
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Osmangazi EDAŞ'tan salgın döneminde sağlık çalışanlarına öncelikli hizmet

Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay - Haberler | Güncel
Osmangazi EDAŞ'tan salgın döneminde sağlık çalışanlarına öncelikli hizmet

Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle özveriyle görevlerini sürdüren sağlık çalışanlarını öncelikli gruba dahil etti.

Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle özveriyle görevlerini sürdüren sağlık çalışanlarını öncelikli gruba dahil etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eskişehir, Afyonkarahisar, Bilecik, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetlerini sağlayan şirket, bugüne kadar 3 bin 810 sağlık çalışanını öncelikli hizmet grubuna dahil etti, 598 çalışana ise bu kapsamda hizmet verdi.

Salgın döneminde görevlerini sürdürmeye devam eden sağlık çalışanlarının, 186 numaralı çağrı merkezini aramaları halinde numaralarını öncelikli olarak tanımlayabiliyor.

Ayrıca şirket, sağlık çalışanı aboneleri tarafından gelecek arama ve bildirimleri öncelikli olarak kabul ediyor.

Öte yandan, Osmangazi EDAŞ'ın çağrı merkezi çalışanları, salgının etkilerinden korunmak amacıyla evlerinden 7/24 hizmet vermeye devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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